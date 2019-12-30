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В "Шахтере" назвали лучшего игрока по итогам 2019 года

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Андрей Пятов / ФК "Шахтер"

Голкипер "горняков" Андрей Пятов признан лучшим игроком "Шахтера" по итогам уходящего года 2019 года.

В голосовании болельщиков он набрал больше половины голосов. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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Места со второго по четвертое с небольшой разницей в баллах заняли Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Пятым с приличным отрывом финишировал Марлос.

Добавим, что в 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 годах – Марлос, а еще раньше признания болельщиков удостаивались Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014 года).

Отметим, что Пятов был признан лучшим вратарем Украины по итогам церемонии "Футбольные звезды-2019" в номинации с Георгием Бущаном ("Динамо") и Юрием Панькивым ("Александрия").

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Шахтер Спорт Футбол
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