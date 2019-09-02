В "Шахтере" назвали сумму, за которую Тайсон может покинуть клуб

Трансферное окно для донецкого "Шахтера" еще не закрыто. Клуб может подписать как новых игроков, так и продать одного из лидеров команды.

Напомним, в последний день трансферного окна появилась информация, что Евгений Коноплянка может перейти в "Шахтер". Зато "горняков" может покинуть Тайсон, который не сыграл в последнем матче против "Олимпика". Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал эти вероятные подписания.

"Нет, эти события никак не связаны между собой. Тайсон сильный игрок, всем известны его возможности. Будь он на несколько лет младше – он стоил бы все 150 миллионов евро. Сегодня мы оцениваем его трансфер в 30 миллионов евро. Если клубы готовы заплатить 30 миллионов евро – они могут его выкупить", – заявил Сергей Палкин в комментарии Football.ua.

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Стоит напомнить, что Тайсоном интересовалась "Рома". Но команда оказалась не готова заплатить предложенную сумму. Зато на бразильца претендует еще один итальянский клуб – "Милан". Да и "россо-нери" не готовы его купить, а взять в аренду на год с правом выкупа в следующем сезоне.