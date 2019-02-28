В "Шахтере" рассказали, кто заменит Ракицкого, который перешел в "Зенит"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на критику по игре донецкого клуба в обороне. В частности, Палкин заявил, что клуб возлагает большие надежды на Николая Матвиенко.

"Скажем так, у болельщиков возникали некоторые вопросы, когда мы пропускали от "Айнтрахта". Однако я хочу обратить внимание на то, что пропускает или проигрывает вся команда. Если бы вина была только на центральных защитниках, они стоили бы по 100 миллионов. Все атакуют и все обороняются", – заявил Палкин.

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Сейчас конкретно по нашей оборонительной линии. Да, ушел Ракицкий, но на его место есть Матвиенко. Мы считаем, что в будущем это один из самых сильных центральных защитников Европы. Николай имеет все свойства: скорость, техника, начало атаки, хорошее чтение игры, а главное – у него светлая голова,

– цитирует гендиректора официальный сайт клуба.

"А индивидуальные ошибки допускают все, каждый центральный защитник мира. Самое важное – как над ними работать. По этой же логике: в каждом матче наша атакующая линия тоже допускает ошибки, и если мы будем реагировать так же, то каждые полгода нам нужно менять всю атакующую линию. Поэтому наш вопрос в том, чтобы работать над индивидуальными ошибками и командными действиями, и все будет хорошо", – добавил Палкин.

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В текущем сезоне 22-летний Матвиенко сыграл за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах. В его активе один гол. По данным Transfermarkt, трансферная цена на Николая составляет 2,5 млн евро. За сборную Украины защитник дебютировал 24 марта 2017 года в матче против Хорватии в рамках отбора к Чемпионату мира 2018. За это время Матвиенко сыграл за "сине-желтых" в 16 матчах.

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