В "Шахтере" рассказали о срыве трансфера Матвиенко: Ключевых футболистов в аренду не отдаем

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал срыв перехода Николая Матвиенко в "Арсенал". Лондонский клуб планировал арендовать защитника с правом выкупа.

В интервью телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Палкин заявил, что любой футболист может покинуть "Шахтер". По его словам, вопрос только в качестве предложения, которое получит "Шахтер".

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Тут вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста. Относительно ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренду не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы бы сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем,

– заявил Палкин.

Также гендиректор "горняков" отметил, что не говорил с Матвиенко по этому вопросу.

"Думаю, если "Арсенал" проявляет интерес, ведь это такой солидный клуб, поэтому, скорее всего, он хотел бы перейти туда", – сказал Палкин.

Вместе с тем, Палкин заявил, что в зимнее трансферное окно "Шахтер" не планирует усиливаться.

"Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На этот момент по всем позициям у нас все нормально, и мы не видим потребности в усилениях", – резюмировал Палкин.

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