В "Шахтере" рассказали о срыве трансфера Матвиенко: Ключевых футболистов в аренду не отдаем
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал срыв перехода Николая Матвиенко в "Арсенал". Лондонский клуб планировал арендовать защитника с правом выкупа.
В интервью телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Палкин заявил, что любой футболист может покинуть "Шахтер". По его словам, вопрос только в качестве предложения, которое получит "Шахтер".
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Тут вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста. Относительно ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренду не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы бы сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем,
– заявил Палкин.
Также гендиректор "горняков" отметил, что не говорил с Матвиенко по этому вопросу.
"Думаю, если "Арсенал" проявляет интерес, ведь это такой солидный клуб, поэтому, скорее всего, он хотел бы перейти туда", – сказал Палкин.
Вместе с тем, Палкин заявил, что в зимнее трансферное окно "Шахтер" не планирует усиливаться.
"Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На этот момент по всем позициям у нас все нормально, и мы не видим потребности в усилениях", – резюмировал Палкин.
Что известно о переходе Матвиенко в "Арсенал"
- По информации СМИ, "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательством выкупа игрока за 22 миллиона фунтов.
- "Шахтер" якобы отказался продавать Матвиенко. Дончане оценили украинца в 30 миллионов фунтов и не намерены отпускать его за меньшие деньги.
- Таким образом, "Арсенал" решил взять в аренду центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, хотя ранее рассматривал его лишь как альтернативный вариант.
- Агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".
- Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.