В "Шахтере" сообщили детали жуткой травмы Тайсона

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Тайсон
Тайсон / shakhtar.com

Ассистент главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Витор Северино рассказал о состоянии Тайсона. Бразилец травмировался в матче 7-го тура УПЛ с "Зарей".

В середине второго тайма матча "Шахтер" – "Заря" произошел жуткий инцидент. Тайсону стало плохо и врачи срочно выбежали на поле. Игрок упал после обычного толчка от соперника, и его случайно ударил коленом в голову Исмаили. Бразилец не смог продолжить игру и медики вынесли его за пределы поля на носилках.

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Он получил неприятный удар от Исмаили. Мы сначала на тренерской скамье сами не поняли, что произошло. Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более подробно о травме будет известно позже,
– сказал Северино в эфире телеканала "Футбол 2".

Отметим, что "Шахтер" сумел одолеть луганскую "Зарю" со счетом 4:3. Решающий гол в конце поединка в Харькове забил Жуниор Мораес.

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Теги: Новости Спорта ФК Заря Шахтер Спорт Футбол
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