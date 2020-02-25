В "Шахтере" сравнили ситуацию с коронавирусом и войной на Донбассе
Ассистент главного тренера и амбассадор "Шахтера" Дарио Срна поделился своими впечатлениями по поводу инициативы клуба выделить самолет, чтобы забрать украинцев из Китая.
Напомним, "Шахтер" выразил заверения, что он может отправить клубный самолет в Китай, чтобы эвакуировать украинцев из Уханя. Речь идет, в первую очередь, о Насте Зинченко, которая отказалась покинуть Китай из-за своей собачки, у которой не было необходимых документов. При этом данный процесс на личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский.
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"Шахтер" не впервые демонстрирует большое сердце, помогает людям, которые в этом нуждаются. Ситуация непростая. Повторюсь, Президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации все было хорошо, а "Шахтер" всегда будет готов помогать людям. Самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за рубежом. Мы надеемся, что в конце концов все будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, вновь будут улыбаться и займут свои семьи", – цитирует Срну официальный сайт "Шахтера".
Сам Срна в Instagram выложил пост, в котором сравнил ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая с вынужденными переселенцами с Донбасса из-за войны.
"Мы в "Шахтере" хорошо знакомы с ситуацией, когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно", – написал Срна.
Главное про коронавирус Covid-2019
- По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.
- Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
- Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
- У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.