В "Шахтере" сравнили ситуацию с коронавирусом и войной на Донбассе

Ассистент главного тренера и амбассадор "Шахтера" Дарио Срна поделился своими впечатлениями по поводу инициативы клуба выделить самолет, чтобы забрать украинцев из Китая.

Напомним, "Шахтер" выразил заверения, что он может отправить клубный самолет в Китай, чтобы эвакуировать украинцев из Уханя. Речь идет, в первую очередь, о Насте Зинченко, которая отказалась покинуть Китай из-за своей собачки, у которой не было необходимых документов. При этом данный процесс на личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский.

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"Шахтер" не впервые демонстрирует большое сердце, помогает людям, которые в этом нуждаются. Ситуация непростая. Повторюсь, Президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации все было хорошо, а "Шахтер" всегда будет готов помогать людям. Самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за рубежом. Мы надеемся, что в конце концов все будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, вновь будут улыбаться и займут свои семьи", – цитирует Срну официальный сайт "Шахтера".

Сам Срна в Instagram выложил пост, в котором сравнил ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая с вынужденными переселенцами с Донбасса из-за войны.

"Мы в "Шахтере" хорошо знакомы с ситуацией, когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно", – написал Срна.

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