В Шотландии футболист побился с фанатом прямо на поле: курьезное видео

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Болельщик побился с шотландским футболистом
Болельщик побился с шотландским футболистом / Twitter

Неприятный инцидент произошел во время матча 29 тура чемпионата Шотландии между "Хайбернианом" и "Рейнджерс" (1:1).

Защитник и капитан гостей Джеймс Тавернье подвергся нападению со стороны болельщика хозяев прямо на поле.

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Джеймс в долгу не остался и вступил в короткую схватку с болельщиком. Полиция быстро исправила свою же ошибку, скрутила хулигана и увела его с поля.

Исполнительный директор "Хайберниана" Линн Демпстер уже пообещала наказать виновного болельщика по всей строгости. По ее словам, любому хулигану, который подвергает опасности футболистов, сотрудников клуба или других фанатов, будет угрожать запрет на посещение стадиона или даже уголовная статья.

"Рейнджерс" занимает второе место в шотландской Премьер-лиге (59 очков). Лидером является "Селтик", у которого 66 очков и игра в запасе. "Хайберниан" (42 очка) находится на 6 позиции.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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