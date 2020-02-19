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В штаб "Днепра-1" вошел помошник Сарри в "Наполи"

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Итальянец Ночентини присоединился к тренерскому штабу "Днепра-1" / scdnipro1.com.ua

Во время зимнего сбора в турецком Белеке, к клубу Украинской премьер лиги "Днепр-1" присоединился итальянский специалист Луиджи Ночентини. Ранее 31-летний тренер работал в штабе Маурицио Сарри в итальянских "Эмполи" и "Наполи".

Ночентини заверил, что в украинской команде его очень хорошо приняли, пишет официальный сайт "Днепр-1".

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В своих предыдущих командах он отвечал за тактику и подготовку к матчам. Впрочем после приглашения Сарри в "Челси" Ночентини остался без работы.

Надо было прогрессировать, поэтому для этого вместе с другими товарищами мы решили ездить учиться. Посещали тренировки других различных тренеров, курсы, пытались узнавать что-то новое. Футбол требует постоянного прогресса, и тем он является прекрасным,
– рассказывает специалист.

Он подчеркнул, что в украинский клуб его пригласил бывший защитник национальной сборной Украины, а ныне член тренерского штаба "Днепра-1" Андрей Русол.

"Моя задача – помогать главному тренеру в вопросах тактики, подготовки к игре, разборе соперников. У нашего тренера есть отличные идеи, а я, надеюсь, смогу их дополнить, чтобы мы вместе шли вперед", – подчеркнул Луиджи Ночентини.

Резюмируя, он заверил, что был очень рад получить предложение из Украины. Мол, хорошо помнит "Днепр", который играл в финале Лиги Европы. К слову, тогда украинский клуб в полуфинале обыграл именно итальянский "Наполи".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. To Restart..️️..Winter Break Dnipro-1 #ilovemypassion

Допис, поширений Luigi Nocentini (@nocex88)

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Трансферы ФК Днипро-1 УПЛ Футбол
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