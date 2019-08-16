В штаб нового тренера "Динамо" не войдет член команды Хацкевича, которого не уволили

Испанский специалист Висенте Гомес, скорее всего, не присоединится к тренерскому штабу Алексея Михайличенко, который возглавил "Динамо". Гомес, который входил в команду Александра Хацкевича, будет выполнять другую роль в клубе.

Как сообщает FC Dynamo Nation, президент "Динамо" Игорь Суркис дал возможность Михайличенко сформировать свой штаб.

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Новый наставник "бело-синих" не планирует включать Гомеса в свою команду. Однако FC Dynamo Nation информирует, что испанец останется работать в структуре клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Также помощником главного тренера киевлян будет Михаил Михайлов (тренер вратарей).

Висенте Гомес не был уволен вместе с другими членами тренерского штаба Александра Хацкевича. Среди помощников Хацкевича были Максим Шацких и Олег Лужный.

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На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Михайличенко свое время был уволен с поста главного тренера "Динамо", поскольку проиграл в первом матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Трабзонспор". С новым тренером Йожефом Сабо киевляне одолели турецкий клуб.