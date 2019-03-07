В Швеции биатлонистка едва не застрелила судью

В шведском Эстерсунде, где стартует Чемпионат мира по биатлону, едва не произошел несчастный случай. Во время стрелецкой тренировки словенская биатлонистка, имени которой не называют, выстрелила, когда возле огневой позиции находился один из арбитров Андре Попс.

Судья завершал заменять мишени, когда биатлонистка выстрелила, сообщает Expressen.

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"Через 20 минут после тренировки была проведена смена мишеней. Когда судья дает сигнал, то биатлонисты прекращают стрельбу. Только после свистка тренировки можно продолжить", – цитирует издание помощника тренера сборной Швеции Томаса Эберга.

"Словенская спортсменка выстрелила, несмотря на то, что на рубеже еще были судьи", – уточнил Эберг.

Отметим, в составе женской сборной Словении на мировом первенстве будут принимать участие Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич и Нина Задравец.

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