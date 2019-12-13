В Швеции болельщики пытались отрезать ногу памятнику Ибрагимовича: фото

Шведский футболист Златан Ибрагимович из культового лица превратился в того, кто вызывает больше всего ненависти. Но это касается только его родного города "Мальме" и болельщиков одноименной команды.

Именно в Мальме при жизни Ибрагимовича установили памятник. Здесь он родился и начинал свою карьеру. Поэтому установили его вблизи местного стадиона, где играет "Мальме". Игрок даже приехал на открытие памятника.

И стоял бы он долго целым и невредимым, если бы не решение Ибрагимовича стать совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю", который является одним из принципиальных соперников "Мальме".

Такой измены болельщики "Мальме" не простили. Как только об этом стало известно, они написали на двери дома футболиста надпись "Иуда", а саму статую неоднократно обливали краской.

Как это было: Фанаты изуродовали статую Ибрагимовича и назвали его "Иудой" за шведский клуб: фото

Однако на этом шведы решили не останавливаться. И даже пытались отрезать ногу памятнике.