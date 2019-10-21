В следующем сезоне: Коломойский заявил о возможном возрождении "Днепра"

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал возможное возрождение футбольного клуба "Днепр". Пока клуб не выступает ни в одной лиге – ни профессиональной, ни любительской.

Интернет-издание "Мой город" сообщает, что Коломойскому поставили вопрос, когда футбольный клуб "Днепр" можно будет снова увидеть на поле.

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На этот вопрос, по информации "Мой город", олигарх ответил: "Я думаю, в следующем сезоне".

Что известно о "Днепре"?

Игорь Коломойский был владельцем клуба. В сезоне 2014/2015 "Днепр" смог дойти до финала Лиги Европы, где уступил "Севилье". После этого в "Днепре" начались финансовые проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом.



По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Но в ФИФА решили понизить клуб до Второй лиги. С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса.

В городе Днепр был создан новый клуб СК "Днепр-1". Команду связывают с Игорем Коломойским, хотя почетным президентом является эксдепутат Юрий Береза.

На товарищеском матче Украина – Нигер, который состоялся 10-го сентября в Днепре, фанаты вывесили баннер "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam". С английского переводится как "УЕФА, "Днепр-1" – афера Коломойского".

Почему Коломойский уехал из Украины и где он жил?

Олигарх последние два года находился за границей и только в 2019 году вернулся в Украину. Ранее Игорь Коломойский убеждал, что последний раз был в Украине в июне 2017 года. Как пояснял предприниматель, так долго он не возвращался сюда из-за судов, связанных с "Приватбанком". Кроме того, Коломойский заявлял, что опасается, если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать. Вполне вероятно, причиной таких слов был его конфликт с тогдашним президентом Петром Порошенко.



Известно, что Коломойский вне Украины сначала проживал в Женеве (Швейцария), однако в 2018 году перебрался в Израиль, где впоследствии и устроил себе офис для ведения дел. Олигарх неоднократно уверял, что намерен вернуться в Швейцарию, однако это так и не произошло. Относительно переезда в израиль, то Коломойский это объяснял семейными обстоятельствами.