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В США баскетболист забросил сумасшедший мяч со своей половины поля: видео

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Баскетболист Оньека Оконгву, выступающий за команду университета Южной Калифорнии, отличился невероятным броском в поединке NCAA против "Аризоны".

Под конец второй четверти встречи Оконгву забросил мяч в кольцо со своей половины площадки, принеся своей команде три очка.

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Видео броска баскетболиста

Днем ранее форвард "Орландо" Аарон Гордон в 3-й четверти матча с "Атлантой" выполнил впечатляющий данк с разворотом на 360 градусов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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