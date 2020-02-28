В США баскетболист забросил сумасшедший мяч со своей половины поля: видео

Баскетболист Оньека Оконгву, выступающий за команду университета Южной Калифорнии, отличился невероятным броском в поединке NCAA против "Аризоны".

Под конец второй четверти встречи Оконгву забросил мяч в кольцо со своей половины площадки, принеся своей команде три очка.

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Видео броска баскетболиста

He hit this from the opposite 3-point line #SCtop10 pic.twitter.com/fZH6SGlrGB — SportsCenter (@SportsCenter) February 28, 2020

Днем ранее форвард "Орландо" Аарон Гордон в 3-й четверти матча с "Атлантой" выполнил впечатляющий данк с разворотом на 360 градусов.