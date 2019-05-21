В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
Два американских боксера Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокдаун.
Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьезного эпизода появилась 20 мая на YouTube-канале House of Highlights.
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Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отсчет.
В итоге, бой выиграл Фендерсон, которому судьи присудили победу единогласным решением.
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