В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео

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Боксеры отправили друг друга в нокдаун
Боксеры отправили друг друга в нокдаун / Скриншот

Два американских боксера Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьезного эпизода появилась 20 мая на YouTube-канале House of Highlights.

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Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отсчет.

В итоге, бой выиграл Фендерсон, которому судьи присудили победу единогласным решением.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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