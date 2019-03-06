В США хоккеисты устроили массовую драку во время благотворительного матча: видео

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В США хоккеисты превратили благотворительный матч в массовую драку
В США хоккеисты превратили благотворительный матч в массовую драку / twitter.com

В США благотворительный матч команд университетов Клемсона и Южной Каролины запомнился неигровым эпизодом.

Встреча, которая состоялась 4-го марта, была посвящена сбору средств для больного раком.

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Несмотря на товарищеский характер поединка, посреди третьего периода на льду вспыхнула массовая драка.

Нападающий Южной Каролины Кэмерон Мекка получил сильный удар в спину от хоккеиста Клемсона, что спровоцировало эффект домино и привело к полномасштабной драке.

 

 

Победу в игре одержала команда университета Южной Каролины (5:4 Б).

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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