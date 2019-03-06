В США хоккеисты устроили массовую драку во время благотворительного матча: видео
В США благотворительный матч команд университетов Клемсона и Южной Каролины запомнился неигровым эпизодом.
Встреча, которая состоялась 4-го марта, была посвящена сбору средств для больного раком.
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Несмотря на товарищеский характер поединка, посреди третьего периода на льду вспыхнула массовая драка.
Нападающий Южной Каролины Кэмерон Мекка получил сильный удар в спину от хоккеиста Клемсона, что спровоцировало эффект домино и привело к полномасштабной драке.
Победу в игре одержала команда университета Южной Каролины (5:4 Б).
Источник: 24 Канал
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