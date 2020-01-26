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В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, – СМИ

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Коби Брайант / Getty Images

В штате Калифорния США погиб баскетболист Коби Брайант. Его смерть наступила в результате аварии вертолета. В момент инцидента вместе со спортсменом на борту находились еще как минимум трое людей.

О гибели баскетболиста сообщил американский таблоид TMZ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: NBA Новости Спорта Погиб Коби Брайант Баскетбол Спорт Потери Новости США
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