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В США сделали первый шаг для восстановления сезона НБА

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В США сделали первый шаг для восстановления сезона НБА
В США сделали первый шаг для восстановления сезона НБА / facebook.com/nba

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует разрешить клубам открыть тренировочные базы. Игроки команд могут получить разрешение тренироваться уже 1 мая.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, клубам позволят открыть тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции.

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Тренировочные базы будут открыты для индивидуальных тренировок, запрет на командные тренировки продолжит действовать.

В то же время в "Голден Стэйт" заявили, что не откроют тренировочную базу, пока не получат разрешение мэра Сан-Франциско Лондон Брид, информирует The San Francisco Chronicle.

Президент "Майами" Пэт Райли высказался по возобновлению сезона в НБА, который из-за пандемии COVID-19 был приостановлен бессрочно.

"Мы ждем от Адама Сильвера (комиссар НБА, – Спорт24) и его команды, пожалуй, наиболее сложного решения в их карьере. Это касается не только нашего вида спорта, но и других.

Прекрасно, что он намерен полагаться на науку в этом вопросе. Мне кажется, что все мы должны полагаться на науку, ведь, когда он решит возобновить сезон, это будет беспрецедентным шагом", – сказал Райли.

В США наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире – 939 249, 53 934 человека умерли.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости США NBA Баскетбол
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