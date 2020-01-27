В США собирают подписи за смену логотипа НБА в честь Брайанта

В США баскетбольные болельщики собирают подписи за смену логотипа НБА в честь Коби Брайанта. Таким образом болельщики хотят увековечить Брайанта, который погиб в авиакатастрофе.

Баскетбольные болельщики опубликовали петицию на Change.org petition.

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Петицию уже подписали 225 217 человек. Ее автором является пользователь Nick M.

С преждевременной и неожиданной смертью великого Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию в попытке увековечить его навсегда как новый логотип НБА,

– говорится в сообщении пользователя.

Болельщики даже предложили альтернативный логотип для НБА.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN — Jeremiah the Great (@Jmarr237) 26 января 2020 г.

Сейчас на логотипе НБА изображен силуэт Джерри Уэста – легенды "Лейкерс", где выступал и Брайант.

Что еще известно об эмблеме НБА?

Впервые современная эмблема НБА появилась в конце 1969 года на обложке ежегодного NBA Guide и книги со статистической информацией.

Официально ее начали использовать начиная с сезона 1971/72. Эмблему создал Алан Сигел.

НБА никогда не подтверждала, что на ней изображен Уэст. Впрочем, Сигел заявляет, что создал эмблему на основе фотографии Уэста.

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Что известно о смерти Брайанта?

Авиакатастрофа произошла утром 26 января недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас. Вертолет потерпел крушение над отдаленным полем.

На борту вертолета Брайанта находились девять человек. Вместе с Коби Брайантом была его 13-летняя дочь Джанна.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.

Также в это время над Лос-Анжелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

Федеральное управление авиации США сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах".

На данный момент опубликован разговор пилота и диспетчера.