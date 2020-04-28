В США талантливого баскетболиста обвиняют в убийстве: игрок уже в тюрьме
Перспективный баскетболист университетской команды "Тулейн" Тешон Гайтауер выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года. Однако защитнику вряд ли удастся в ближайшее время попасть в НБА, поскольку его обвиняют в убийстве.
Как сообщает TalkBasket, преступление было совершено 8 апреля в округе Генри, штат Джорджия (США).
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Огнестрельное ранение получил 24-летний Деванте Энтони Лонг. Мужчина позже скончался в больнице.
Гайтауер был взят под стражу 25 апреля и помещен в тюрьму без возможности выхода под залог.
Он один из шести человек, находящихся под следствием, информирует ESPN.
Баскетболист, который 18 апреля выставил свою кандидатуру на драфт 2020, обвиняется в совершении тяжкого преступления, нападении при отягчающих обстоятельствах, владении огнестрельным оружием во время совершения тяжкого преступления и избиении.
"Тулейн" уже объявил, что Гайтауер отчислен из команды.
Тешон в последнем сезоне на студенческом уровне в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи.
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