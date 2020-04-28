В США талантливого баскетболиста обвиняют в убийстве: игрок уже в тюрьме

Перспективный баскетболист университетской команды "Тулейн" Тешон Гайтауер выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года. Однако защитнику вряд ли удастся в ближайшее время попасть в НБА, поскольку его обвиняют в убийстве.

Как сообщает TalkBasket, преступление было совершено 8 апреля в округе Генри, штат Джорджия (США).

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Огнестрельное ранение получил 24-летний Деванте Энтони Лонг. Мужчина позже скончался в больнице.

Гайтауер был взят под стражу 25 апреля и помещен в тюрьму без возможности выхода под залог.

Он один из шести человек, находящихся под следствием, информирует ESPN.

Tulane guard Teshaun Hightower has been dismissed from the school's basketball program after he was arrested and charged with murder https://t.co/hqZpQtmRMQ — Sports Illustrated (@SInow) April 26, 2020

Баскетболист, который 18 апреля выставил свою кандидатуру на драфт 2020, обвиняется в совершении тяжкого преступления, нападении при отягчающих обстоятельствах, владении огнестрельным оружием во время совершения тяжкого преступления и избиении.

"Тулейн" уже объявил, что Гайтауер отчислен из команды.

Тешон в последнем сезоне на студенческом уровне в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи.

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