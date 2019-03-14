В США во время футбольного матча столб едва не убил арбитра и игроков: видео

В США матч школьного первенства по футболу между представителями "Мена" и "Дарденеллы едва не закончился трагедией.

Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная вышка с прожекторами, которая зацепила арбитра и одного игрока, сообщает Goal.com.

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Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD — Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.

В результате инцидента пострадал лайнсмен, который получил перелом голени и малой берцовой кости, а также игрок "Мена", он отделался многочисленными порезами головы и ног, сумев отскочить в сторону в последний момент.

Причиной случившегося называют сильные порывы ветра, которые спровоцировали падение конструкции.

Ранее Спорт 24 писал, что в матче Высшей лиги Японии между футбольными командами "Саппоро" и "Симидзу" произошел курьезный случай с участием одного из игроков. Бразильский нападающий "Саппоро" Андерсон Лопес едва не получил тяжелую травму, в результате празднования гола.

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