В США во время футбольного матча столб едва не убил арбитра и игроков: видео
В США матч школьного первенства по футболу между представителями "Мена" и "Дарденеллы едва не закончился трагедией.
Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная вышка с прожекторами, которая зацепила арбитра и одного игрока, сообщает Goal.com.
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В результате инцидента пострадал лайнсмен, который получил перелом голени и малой берцовой кости, а также игрок "Мена", он отделался многочисленными порезами головы и ног, сумев отскочить в сторону в последний момент.
Причиной случившегося называют сильные порывы ветра, которые спровоцировали падение конструкции.
Ранее Спорт 24 писал, что в матче Высшей лиги Японии между футбольными командами "Саппоро" и "Симидзу" произошел курьезный случай с участием одного из игроков. Бразильский нападающий "Саппоро" Андерсон Лопес едва не получил тяжелую травму, в результате празднования гола.