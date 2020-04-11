В стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов

Бывший голкипер "Мариуполя" и донецкого "Шахтера" Рустам Худжамов издавна славится своей проукраинской позицией. Выразил он свое отношение и к украинскому языку. А также о различии Львова и Мариуполя.

Про українську мову та суржик, а також відмінність міст Рустам Худжамов розповів в коментарі Tribuna.com. Далі даємо його пряму мову.

"Українську мову знаю добре з дитинства, завжди розмовляв українською. Але буває, що ти живеш і працюєш в таких регіонах, де ти забуваєш українську мову. Також у тебе з'являється багато русизмів. Ти переходиш якісь рамки, де вже починається суржик. Зараз всі інтерв'ю я свідомо намагаюся давати українською.

Для цього прочитав книгу Жоеля Діккера, детектив. Мені порадили, якщо хочеш підтягти українську мову – читай по-українськи.

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Я з села під Києвом, розмовляв українською, коли приїхав в команду. Нас зібрали, віддали в одну школу недалеко від бази "Динамо" на Нивках. Коли я переходив на українську, мені говорили: "Фу, селюк". На початку 90-х всі хотіли відокремитися від цього.

У цей період почали з'являтися іноземні машини, статусні речі. Якщо ти говорив українською – це здавалося не статусним.

Зараз деякі можуть демонструвати, що це не питання, російською чи українською розмовляти. Питання, як ти ставишся до країни, що для неї робиш. Це важливіше. Хоча мова дуже важлива для нашого виживання як нації.

Проблема, що в нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською. Розмовляючи українською, ми стаємо селюками, стаємо бандерівцями. Чимось таким не надто хорошим, хоча ми розмовляємо на своїй рідній землі рідною мовою.

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Різниця між Львовом і Маріуполем є, але вона залежить не від мови, а від соціального середовища, яке сформувалася в цьому конкретному регіоні. У Львові накладає відбиток близькість Європи, вихованість якась. Там є варіанти, як заробляти.

У Маріуполі, на жаль, у людей не так багато можливостей заробляти нормальні гроші для життя. Це не робить їх винними в тому, якими вони є. Вони виросли в такому середовищі, де немає роботи, перспектив. Тому людина розуміє, що потрапила в капкан. В останні роки ситуація змінюється".

Що відомо про Рустама Худжамова

Народився 5 жовтня 1982 року в селі Сквира у Київській області.

Вихованець київського "Динамо". Однак за головну команду так і не зіграв жодного матчу, провівши декілька сезонів в третій та другій командах столичного клубу.

Після цього була оренда в "Закарпаття" та перехід до "Харкова".

У 2008 році став гравцем донецького "Шахтаря". Однак за чотири сезони там зіграв лише 10 матчів. Тому спочатку перейшов в оренду в донецький "Металург". А згодом, у 2012 році, став гравцем "Маріуполя".

У 2014 році Худжамов повернувся в "Шахтар", але знову не зумів стати першим голкіпером. Відтак були оренди в луганську "Зорю" та харківський "Металіст".

У 2016 році він вдруге повернувся в "Маріуполь". І виступав там до весни 2020 року. 1 квітня 2020 року Худжамов покинув "Маріуполь". Серед ймовірних причин називають травми голкіпера, через що він програв конкуренцію молодому воротарю азовців.

За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.

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