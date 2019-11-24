В страну лучше не возвращайтесь: Лукашенко пригрозил белорусским спортсменам – видео

152 Читати новину українською
Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в олимпийском собрании НОК. Встреча состоялась при участии спортивных функционеров и атлетов.

Лукашенко резко высказался по поводу выступлений белорусских спортсменов на международной арене в 2019 году.

Смотрите также: На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией

Президент Беларуси обратился к самим спортсменам и их тренерам и настоятельно рекомендовал им хорошо подумать, прежде чем отправляться на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

"Если в Токио не будет результата, если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем – лучше в страну не возвращайтесь", – заявил он.

Смотрите видео эмоциональной речи Александра Лукашенко на собрании НОК Беларуси

Отметим, что в 2019 году белорусские спортсмены завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, которые входят в олимпийскую программу.

Магнитные бури в ноябре 2019 года: когда произойдут мощные метеоудары
сегодня
21054
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Лукашенко Новости Беларуси Олимпиада-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес, осуществив невероятный камбэк: видео
сегодня 13:04 "Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес, осуществив невероятный камбэк: видео
Вісент Луїс 11
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе
сегодня 10:11 Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе
Юрій Семенюк 158
"Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
23 ноября 16:38 "Тоттенхэм" в результативной игре победил "Вест Хэм" Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Михайло Гема 398
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
22 ноября 17:42 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 1142
"Колос" усилился первым в своей истории иностранцем: им стал известный исландец
22 ноября 17:14 "Колос" усилился первым в своей истории иностранцем: им стал известный исландец
Юрій Семенюк 113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук