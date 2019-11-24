В страну лучше не возвращайтесь: Лукашенко пригрозил белорусским спортсменам – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в олимпийском собрании НОК. Встреча состоялась при участии спортивных функционеров и атлетов.

Лукашенко резко высказался по поводу выступлений белорусских спортсменов на международной арене в 2019 году.

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Президент Беларуси обратился к самим спортсменам и их тренерам и настоятельно рекомендовал им хорошо подумать, прежде чем отправляться на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

"Если в Токио не будет результата, если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем – лучше в страну не возвращайтесь", – заявил он.

Смотрите видео эмоциональной речи Александра Лукашенко на собрании НОК Беларуси

Отметим, что в 2019 году белорусские спортсмены завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, которые входят в олимпийскую программу.