В свое время хотел выступать за Румынию, – футболист сборной Украины

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал про возможный в прошлом сценарий его карьеры.

Жуниор Мораес в интервью Telekom Sport заявил о желании вернуться в Румынию.

Читайте также: Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео

В то время [когда ко мне был интерес] я хотел поиграть за "Стяуа" и, следовательно, за сборную Румынии. Я чувствовал себя очень хорошо здесь. Румыния – гостеприимная страна, где у меня осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу даже сегодня. Но я связал свою карьеру с Украиной.

Вероятно, мое возвращение в Румынию все еще ожидают, особенно в ближайшем будущем. Я был бы счастлив, если бы вернулся в эту страну. Я бы сделал это с большим удовольствием,

– сказал Мораес.

К слову, 32-летний нападающий ранее выступал за румынскую "Глорию" Быстрицу.

Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".