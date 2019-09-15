В свое время хотел выступать за Румынию, – футболист сборной Украины

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал про возможный в прошлом сценарий его карьеры.

Жуниор Мораес в интервью Telekom Sport заявил о желании вернуться в Румынию.

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В то время [когда ко мне был интерес] я хотел поиграть за "Стяуа" и, следовательно, за сборную Румынии. Я чувствовал себя очень хорошо здесь. Румыния – гостеприимная страна, где у меня осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу даже сегодня. Но я связал свою карьеру с Украиной.

Вероятно, мое возвращение в Румынию все еще ожидают, особенно в ближайшем будущем. Я был бы счастлив, если бы вернулся в эту страну. Я бы сделал это с большим удовольствием,
– сказал Мораес.

К слову, 32-летний нападающий ранее выступал за румынскую "Глорию" Быстрицу.

Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
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