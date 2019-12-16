В Токио открыли главный стадион Олимпийских игр-2020: яркие фото

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Главный стадион Олимпийских игр-2020 / Tokyo 2020

15 декабря в Токио состоялось торжественное открытие арены, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года.

Стадион построили за 36 месяцев на месте старой арены, которая была возведена к Олимпиаде 1964 года.

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Арена, вмещающая 68 тысяч зрителей, примет церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по футболу и легкой атлетике. На мероприятии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.


Главный стадион Олимпийских игр в Токио / Фото: Токио 2020

XXXII летние Олимпийские игры столица Японии будет принимать с 24 июля по 9 августа 2020 года. С 25 августа по 6 сентября там же состоятся XVI Паралимпийские летние игры.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Япония Олимпиада-2020
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