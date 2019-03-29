В Турции отменили пожизненную дисквалификацию игрока, который резал соперников лезвием

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Мансур Чалар
Мансур Чалар / Фото из открытых источников

Турецкому футболисту Мансуру Чалару решили сократить пожизненную дисквалификацию за вопиющий случай в игре внутреннего первенства.

Спорт 24 писал, что Чалар пронес режущий предмет на матч. Во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника, одному из них даже порезал лицо. От руки Чалара пострадали 5 футболистов.

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Турецкий футболист резал соперников прямо во время матча: смотрите видео

Через несколько дней после этого инцидента было принято решение пожизненно отстранить игрока от выступлений под эгидой Федерации футбола Турции. Ему запретили участвовать в любых турнирах, проводимых Федерацией футбола Турции.

Однако, Федерация футбола Турции отменила решение о пожизненной дисквалификации Мансура Чалара, сообщает HT Spor. Наказание 33-летнего футболиста было пересмотрено, и теперь ему предстоит пропустить лишь 20 матчей.

Также Чалар обязан выплатить штраф в размере 4 тысяч евро. Эта сумма не изменилась по сравнению с первоначальным наказанием.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Турции
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