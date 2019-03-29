В Турции отменили пожизненную дисквалификацию игрока, который резал соперников лезвием

Турецкому футболисту Мансуру Чалару решили сократить пожизненную дисквалификацию за вопиющий случай в игре внутреннего первенства.

Спорт 24 писал, что Чалар пронес режущий предмет на матч. Во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника, одному из них даже порезал лицо. От руки Чалара пострадали 5 футболистов.

Читайте также: Большой аллигатор нагло влез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео

Турецкий футболист резал соперников прямо во время матча: смотрите видео

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

Через несколько дней после этого инцидента было принято решение пожизненно отстранить игрока от выступлений под эгидой Федерации футбола Турции. Ему запретили участвовать в любых турнирах, проводимых Федерацией футбола Турции.

Однако, Федерация футбола Турции отменила решение о пожизненной дисквалификации Мансура Чалара, сообщает HT Spor. Наказание 33-летнего футболиста было пересмотрено, и теперь ему предстоит пропустить лишь 20 матчей.

Также Чалар обязан выплатить штраф в размере 4 тысяч евро. Эта сумма не изменилась по сравнению с первоначальным наказанием.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram