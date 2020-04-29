В УАФ назвали оптимистичный план восстановления УПЛ

Украинская Премьер-лига может возобновиться уже в конце мая, чтобы полноценно завершить сезон до июля.

Такое мнение высказал вице-президент УАФ Олег Протасов по итогам видеоконференции с украинскими клубами, информирует "Футбол news".

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"Встреча была больше для общения, обмена информацией. Мы сказали клубам, приоритет – закончить все три наши основные лиги по спортивному принципу. Но мы все зависим от решений Министерства здравоохранения. Все команды поддержали двухнедельный сбор, всем футболистам понадобится прийти в нормальное состояние. Не забывайте, что и судьям понадобится некоторое время".

Наш оптимистичный план – в конце мая провести первый матч, в 30-х числах, и до конца июля закончить чемпионат и Кубок. Встреча была продуктивная. Все понимают, что мы являемся заложниками ситуации. По мере поступления проблем будем все вместе выходить из них,

– сказал Протасов.

В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", идущего третьим.

22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

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