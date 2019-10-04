В УАФ откровенно рассказали о перспективах Шевченко возглавить "Милан"

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал информацию о предложении тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко возглавить "Милан".

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", если ему позволят привести свой тренерский штаб, который работает с ним в национальной команде.

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"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать", – сказал Павелко.

Также помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины Андреа Мальдера, утверждает, что переход в "Милан" сейчас не рассматривается.

Андрей и весь тренерский штаб сосредоточены только на одной цели – вывести Украину на Евро-2020. Все знают, что Шевченко играл за Милан, поэтому логично, что его связывают с работой там. Однако, насколько я знаю, конкретных предложений от Милана не было. Шевченко продолжает развиваться, и в будущем его путь с этой командой может пересечься. Но это не вариант в ближайшее время,
– сказал Мальдера в комментарии lmilanista.it.

"Милан" неудачно стартовал в чемпионате под руководством Марко Джампаоло: в 6 стартовых турах команда набрала 6 очков и забила всего 4 гола. В субботу, 5 октября, "россонери" на выезде встретятся с "Дженоа".

Ранее Спорт24 в своем материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Милан Андрей Шевченко
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