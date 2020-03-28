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В УЕФА есть три даты возобновления футбольного сезона и запасной план

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Александер Чеферин / UEFA

Футбол в Европе пока находится на паузе из-за пандемии коронавируса (за исключением Беларуси, где продолжается местный чемпионат). Однако футбольный сезон следует закончить, о чем и размышляют в УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что у них есть три плана восстановления и окончания футбольного сезона в Европе. В целом предусматривается, что матчи могут начаться в конце мая, в середине июня или в конце июня.

"Если мы не сможем восстановить сезон до конца июня, то он, скорее всего, будет просто потерян. Но есть также вероятность, что мы доиграем сезон вместо начала следующего. А уже следующий сезон начнем чуть позже", – рассказал Чеферин в интервью La Repubblica.

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Однако ситуация с еврокубками несколько хуже.

"Что касается финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, то трудно представить эти игры без болельщиков на стадионах. Хотя сейчас мы даже не готовы сказать, пройдут ли эти матчи вообще. Если нет альтернатив, то лучше вообще завершить сезоны в еврокубках досрочно", – заявил Чеферин.

  • Ассоциация европейских клубов предложила УЕФА одновременно начать 12 чемпионатов, чьи представители выступают в еврокубках. В том числе и украинский чемпионат участием "Шахтера". И закончить его до середины июня. А уже тогда сыграть все еврокубковые матчи каждые три дня.
  • Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остановили на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов определились четыре участника четвертьфинала ("Аталанта", ПСЖ, "Атлетико" и "РБ ЛейпцигЦ). В Лиге Европы состоялись только первые матчи 1/8 финала. "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" 2:1.
  • Финал Лиги чемпионов должен принять Стамбул. Финал Лиги Европы должен состояться в Гданьске.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Футбол
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