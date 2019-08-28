В УЕФА напомнили, как "Аякс" выбил "Динамо" из Лиги чемпионов: фото

Ровно год назад, 28-го августа 2018 года, амстердамский "Аякс" по сумме двух матчей выбил "Динамо" из Лиги чемпионов. Команды встретились в плей-офф раунде пути "представителей лиг".

В первом матче "Аякс" уверенно победил киевлян в родных стенах со счетом 3:1.

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Ответная игра, которая проходила в Киеве, завершилась ничьей 0:0, что позволило нидерландцам пробиться в групповой этап.

Что интересно, "Динамо" единственная команда, которой удалось не пропустить гол от "Аякса" в том розыгрыше Лиги чемпионов.

В свою очередь УЕФА в своих официальных социальных сетях напомнил, что именно 28-го августа 2018 года "Аякс" начал свой путь в Лиге чемпионов сезона 2018/2019.

Как известно, голландцы дошли до стадии полуфинала. На пути к 1/2 финала "Аякс" одолел мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Выбил амстердамцев из Лиги чемпионов – "Тоттенхэм".

В новом сезоне "Аякс" также проходит квалификацию Лиги чемпионов, однако на этот раз "путем чемпионов".

В финале квалификации нидерландцы 28-го августа проведут повторную игру против АПОЭЛа. Первый матч завершился ничьей 0:0.