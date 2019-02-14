В УЕФА объяснили отмену гола "Аякса" в матче Лиги чемпионов против "Реала"

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"Аякс" – "Реал"
"Аякс" – "Реал" / Getty Images

УЕФА выступил с заявлением по поводу использования системы VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом".

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико открыл счет, но после пересмотра повтора судья Дамир Скомина из Словакии отменил взятие ворот.

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На 38 минуте первого матча между "Аяксом" и "Реалом" Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении "вне игры" и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар,
– говорится в сообщении УЕФА.


Момент из-за которого отменили гол в матче Аякс – Реал

Матч, в котором впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования VAR, завершился со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование системы с первого раунда плей-офф. Накануне, 12 февраля, состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них арбитры не использовали видеоповторы.

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Теги: Реал Лига чемпионов Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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