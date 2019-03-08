В УЕФА объяснили противоречивые решения арбитров в Лиге чемпионов после использования VAR – фото

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Решфорд празднует гол в ворота ПСЖ
Решфорд празднует гол в ворота ПСЖ / twitter.com/UEFAcom_ru

УЕФА на официальном сайте опубликовал объяснение, почему арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота ПСЖ в матче с "Манчестер Юнайтед", почему арбитр Брих засчитал третий гол "Аякса" в ворота "Реала" и, почему Джюнейт Чекир назначил пенальти в ворота "Ромы"в матче с "Порту".

В компенсированное время матча ПСЖ – МЮ словенский арбитр назначил одиннадцатиметровый с помощью VAR, зафиксировав игру рукой со стороны защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

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"Видеоасистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру пересмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент. После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Относительно матча "Реал" – "Аякс", то в эпизоде, предшествовавшем голевому удара Душана Тадича, было подозрение, что мяч покинул поле. Рефери обратился за помощью к видеоарбитрам и в итоге принял решение засчитать гол.

"Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один из них не дал неопровержимого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля. Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр повтора был не нужен. Рефери принял правильное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол", – говорится в сообщении УЕФА.

В конце концов, в УЕФА объяснили спорный пенальти в матче "Порту" – "Рома" в дополнительное время.

"После проверки положения "вне игры", которая подтвердила, что атакующий футболист не находился в офсайде, VAR спросил рефери, видел ли тот задержку соперника со стороны защитника "Ромы". Судья подтвердил, что не заметил задержки в динамике игры и попросил подготовить повтор момента для просмотра у бровки. В результате просмотра судья убедился, что за нарушения в виде задержки соперника должен быть назначен пенальти", – констатировали в УЕФА.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" по пенальти сумел победить ПСЖ 3:1 и вышел в следующий раунд. В свою очередь "Аякс" разгромил "Реал" 4:1 и тоже играть в 1/4 финала. Также пенальти помог выйти в следующий раунд "Порту".

Компанию "Порту", МЮ и "Аякса" в четвертьфинале составит английский "Тоттенхэм", который победил "Боруссию" Д.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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