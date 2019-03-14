В УЕФА отреагировали на состояние газона на НСК "Олимпийский" перед матчем "Динамо" – "Челси"

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Игроки "Челси" на НСК "Олимпийский"
Игроки "Челси" на НСК "Олимпийский"

Перед матчем против "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский", главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пожаловался на состояние газона.

Главный тренер "Челси" назвал поле плохим и опасным.

"Катастрофа. Поле плохое, считаю его опасным. Возможно, причина в зиме: играл здесь в сентябре, и поле было прекрасным. Не могу понять, почему УЕФА не уделяет этому внимание", – заявил перед матчем Маурицио Сарри.

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В УЕФА отреагировали на эти слова тренера "Челси". Как сообщает Sky Sports, их эксперты не видят проблемы для проведения матча на НСК "Олимпийский".

"Консультанты УЕФА по качеству поля были в непосредственном контакте с командой НСК "Олимпийский" с начала сезона. Текущие проблемы с полем имеют эстетический характер и не представляют опасности для игры", – говорится в заявлении УЕФА.

Матч "Динамо" – "Челси" состоится в четверг, 14 марта. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Челси Спорт Футбол УЕФА
Источник: 24 Канал
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