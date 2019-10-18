В УЕФА приняли решение разводить сборные России и Косово

Команды из Косово и России будут отделены на соревнованиях под эгидой УЕФА. Чрезвычайная группа УЕФА собралась 16 октября, чтобы обсудить ситуацию в матчах между командами из Косово и России.

Проблема возникла, ведь женские сборные Косово и России попали в одну отборочную группу в рамках отбора женского Евро-2021. Как известно, Россия не признает независимость Косово.

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В УЕФА решили, что квалификационные матчи Евро-2021 среди женщин между двумя командами, которые уже запланированы в группе A, будут организованы двумя ассоциациями на нейтральном поле.

Также в УЕФА сообщили, что, "принимая во внимание риски безопасности, связанные с матчами между командами из России и Косово, Чрезвычайная группа решила, что эти две команды больше не будут противостоять друг другу на любых будущих соревнованиях УЕФА".

Что известно о Косово?

Косово – это частично признанное на Балканах государство. Полному признанию независимости Косово мешает тот факт, что этого не признает сама Сербия, от части территории которой и откололось государство.

Причин для отделения Косово было сразу несколько:

этническая – большинство жителей Косово (около 92%) являются албанцами;

религиозная – косовары, как и албанцы, исповедуют ислам, а основной религией Сербии является православие;

политическая – политика Косово абсолютно отличается от Сербии, которая является активной сторонницей России.

К слову, Украина до сих пор официально не признала независимость Косово, приняв позицию выжидания еще в 2008 году. При этом Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая вторглась на территорию Украины.

Отметим, что в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года Косово попало в одну группу с украинской командой. Матчи были организованы на нейтральной территории.

Вероятно, что Косово и Россия будут разведены на групповом этапе Евро-2020. Россияне уже квалифицировались на чемпионат Европы, когда косовары продолжают борьбу.

Если же Косово выйдет на чемпионат Европы, то команды имеют все шансы сыграть в раунде плей-офф. Один из матчей плей-офф пройдет в России.