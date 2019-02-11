В УЕФА рассказали, как будет работать система VAR: список ключевых правил

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать с 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В УЕФА рассказали, как именно будет работать система.

VAR в Лиге чемпионов ничем принципиальным не будет отличаться от аналогичной системы в ряде европейских чемпионатов, информирует сайт УЕФА.

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• Бригады VAR располагаются на каждом стадионе и помогают главному арбитру принимать правильные решения. В бригаду входят видеопомощник, ассистент вилпомощника и два видеооператора.

• Бригада VAR отслеживает явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре:

a. голы

b. инциденты в штрафной

c. красные карточки

d. ложная идентификация

• Во время матча видеопомощники проверяют все ключевые ситуации, но вмешиваются только в случае очевидных ошибок. Арбитр может временно остановить игру до принятия окончательного решения.

• Если просмотр явно свидетельствует о серьезной ошибке в одной из упомянутых ключевых ситуаций, бригада VAR может попросить главного арбитра посмотреть повтор на мониторе у кромки поля. Окончательное решение всегда принимает главный арбитр.

• Бригада VAR может также принимать во внимание любые нарушения, которые произошли непосредственно перед инцидентом (в атакующей фазе игры).

• Когда решения носят "фактический" характер (например, офсайды, фолы в/за пределами штрафной), бригада VAR может просто проинформировать главного арбитра. Просмотр с его стороны в таком случае не нужен. Окончательное решение всегда принимает главный арбитр.

• Когда главный арбитр отправляется просматривать эпизод, зрителей оповестят по громкой связи или на стадионе табло.

• Поскольку используется VAR, дополнительных ассистентов арбитра не будет.

Отметим, что 3-го декабря 2018 года Исполнительный комитет УЕФА в Дублине одобрил использование системы видеоповторов (VAR) в Лиге чемпионов.

Впервые в истории Лиги чемпионов систему могут использовать 12 февраля. Именно в этот день стартует 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ, а "Рома" примет "Порту". В первой паре видеоассистентами будут рефери Марко Гвида и Массимилиано Иррати, а во второй Пол ван Букел и Камфус Йохем.

Систему также планируют внедрить в чемпионате Украины по футболу. В частности, глава Комитета арбитров ФФУ итальянец Лучано Лучи рассказал, что внедрение системы зависит от ФИФА.

Что такое VAR? Система видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) – это технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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