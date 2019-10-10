В УХЛ назвали лучшую шайбу чемпионата в сентябре: видео

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Виктор Захаров
Виктор Захаров / ХК "Донбас"

Украинская хоккейная лига и Parimatch продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

Автором лучшей шайбы в сентябре стал капитан "Донбасса" Виктор Захаров. Оставшись в меньшинстве, дончане организовали момент у чужих ворот, и Александр Яковлев отличной передачей нашел Виктора Захарова, который выехал из-за спины вратаря "Кременчуга".

Видео лучшей шайбы сентября в исполнении Виктора Захарова (смотреть с 0:38)

Что касается остальных наград, то лучшим голкипером сентября стал вратарь "Кременчуга" Вячеслав Новицкий. В пяти матчах голкипер пропускал в среднем 1 шайбу за игру и отражал 95,2% бросков. А во встречах с "Белым Барсом" и МХК "Динамо" вратарь "горожан" оставил свои ворота на замке.

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Лучшим игроком обороны был назван защитник "Днепра" Сергей Дорофеев. Хоккеист отметился дублем в матче-открытии сезона против "Донбасса", а также отдал 7 результативных передач и заработал показатель полезности +8.

Лучшим форвардом месяца стал нападающий "Днепра" Микс Липсбергс. Латыш также забросил две шайбы в ворота дончан, по разу отличился в воротах "Кременчуга" и "Ледяных Волков", и сделал покер в матче против МХК "Динамо". При 10 (8+2) набранных очках форвард заработал показатель полезности +5.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
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