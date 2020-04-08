В Украине не рассматривают вариант досрочного окончания футбольного чемпионата: заявление

Футбольный сезон в Украине будет закончен после того, как будут отменены карантинные ограничения. Однако точной даты, когда это произойдет, пока нет.

Соответствующее заявление сделал первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов в комментарии официальному сайту УАФ.

Когда возобновят чемпионат?

Сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией.

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Так, УЕФА изначально планировал закончить сезон до конца июня. Сейчас, как известно, эти сроки сдвинули на август. Но никто не может сказать, что это окончательное решение. Поэтому мы будем и дальше следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА. Другого пути у нас нет.

Есть вариант досрочно закончить чемпионат?

Мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочной остановки чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для возобновления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются. Варианта" Б " у УАФ пока нет, и мнение руководства единодушно – чемпионат нужно доиграть.

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Почему в УАФ не остановили чемпионат с начала пандемии коронавируса?

С самого начала УЕФА рекомендовал по возможности, до введения в стране карантина государственными органами, продолжать проводить матчи национальных турниров и еврокубков. При этом были введены ограничения, и поединки проходили без зрителей. Не только игры национальных чемпионатов, но и матчи еврокубков.

У нас, в частности, так прошли поединки 23-го тура УПЛ и один из матчей четвертьфинала Кубка Украины. Ни одного основания для отмены этих поединков в УАФ и УПЛ не было. До введения государственными органами карантина по всей стране или в отдельных регионах мы не имели оснований приостанавливать футбольные соревнования.

Карантин в Украине ввели с 16 марта. Сначала на три недели – до 4 апреля. Однако впоследствии его продлили до 24 апреля.

При этом матчи Кубка Украины 11 марта произошли со зрителями, а матч 12 марта между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой" провели без зрителей.

Как и 23-й тур УПЛ, который состоялся 14-15 марта.

17 марта Исполком УАФ принял решение остановить все футбольные матчи в Украине с 18 марта и до принятия иного решения по данному вопросу.

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