В Украине не состоится матч Первой лиги из-за бывшего президента команды

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ФК "Сумы" не сыграют против "Агробизнеса"
ФК "Сумы" не сыграют против "Агробизнеса"

В субботу, 23 марта, должен был состояться матч Первой Лиги между "Агробизнесом" с Волочиска и ПФК "Сумы". Однако последние не отправились на игру. И обвинили в этом бывшего президента клуба.

Как говорится на официальном сайте ФК "Сумы", команда и тренерский штаб готовились к выезду. Но не отправились на матч в Волочиск.

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"На сегодняшний день, из-за бездействия уже бывшего президента Ващенко Сергея Ивановича, в ФК "Сумы" сложилась ситуация, что делает невозможным проведение матча. Еще накануне тренерский состав и игроки готовились к выезду, однако, как стало известно, ПФЛ не утвердил заявку нашей команды. За последние две недели новым коллективом ФК "Сумы" была проведена масштабная работа по комплектованию команды, однако, ее участие в сегодняшнем матче невозможно из-за вышеприведенных причин", – говорится в заявлении клуба.

"Сумы" занимают 11-е место в турнирной таблице. "Агробизнес" же занимает 14-ю строчку. Команды разделяет пять очков.

Стоит добавить, что Сергей Ващенко в конце февраля 2019 года заявлял, что "Сумы" снимают с участия в чемпионате. Однако официальной информации ни от ПФЛ, ни от официального сайта об этом не было. При этом  Ващенко назначен президентом "Сум" только в начале февраля 2019 года. До этого он работал на аналогичной должности в харьковском клубе "Кобра", который тоже снялся с участия с соревнований в Первой лиге. Поэтому в ПФЛ выступали против такого назначения.

Что касается "Сум", то по сообщению СМИ, у клуба большие финансовые проблемы. Футболисты, выступавшие за команду в первой половине сезона, покинули клуб. Кроме того, "Сумы" подозревают в договорных матчах. Дело рассматривает Контрольно-дисциплинарный комитет.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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