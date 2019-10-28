В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук

Вторая часть беседы с регбисткой, хоккеисткой и кикбоксеркой Натальей Козачук о приходе в регби и его отличии от хоккея, выступлениях за сборные Украины и мечту.

Первую часть разговора, где Наталья рассказала о детстве, приходе в хоккей, подражании отцу, переезде в Беларусь, почему не продолжила карьеру в России и сколько зарабатывала – читайте по ссылке.

– Учитывая Вашу любовь к силовым видам спорта, не было желания принять участие в забеге на выносливость?

Мне нравятся командные виды спорта, поэтому, наверное, не интересовало до сих пор. В команде интереснее, потому что вы общаетесь, делитесь эмоциями.

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– А как здесь вписывается кикбоксинг?

– Он мне нравится. Но не говорю, что нравится бить людей. Мне с детства, кроме хоккея, нравился бокс и кикбоксинг. Но, поскольку, все время уделяла хоккею, то не имела времени на другие виды спорта. Поэтому уже с 15 лет летом ходила немного заниматься. Поменяла три клуба во Львове. А когда была в Словакии, то пришла на тренировку к моему другу, который работает тренером там. Он сказал, что мне хорошо идет, и предложил поехать на соревнования. Я согласилась, поехала и победила. Он начал убеждать покинуть хоккей, говорил, что найдет мне работу, чтобы я могла заниматься кикбоксингом. Он открыл свою пиццерию, куда я должна была идти работать. Планировала там работать, тренироваться в него и играть в хоккей. Но у нас возникло недопонимание. Должна была ехать на Чемпионат Европы по регби, попросила перенести старт нашей работы, но он уперся. Мы не пришли к компромиссу.

– Будете продолжать заниматься кикбоксингом?

– Если будет свободное время. Сейчас просто некогда. Надо все так запланировать, чтобы иметь время ходить на тренировки. Мне нравится этот спорт, поэтому хочу продолжить.

– Как в Вашей жизни появилось регби?

– Случайно. Ехала отдыхать с друзьями. В Шацке встретились с одноклассником подруги, который рассказал о своих занятиях регби. Подумала, что это круто. Где-то через год я ему написала и спросила за женскую команду. Он дал все контакты. Думала, не поздно ли мне идти и этот спорт, мне было 17 лет. Но решила спросить тренера можно. Пришла, попробовала и мне понравилось. В команде были хорошие девушки, которые хорошо восприняли и я продолжила ходить.

– Как восстанавливаетесь после тренировок и матчей?

– После тренировки обязательная затяжка, чтобы мышцы расслабились. Используем массажеры. В идеале пойти на массаж и в баню, но такого нет. Плюс ем все, что хочу. Но если вижу, что вес великоват, то могу пару дней поесть одни овощи.

– Какой допинг используют регбистки и хоккеистки?

– Из запрещенного – ничего. Нас проверяют на Чемпионате Европы. Обычное спортивное питание используем и витамины.

– Какой вид тактически сложнее: хоккей или регби?

Хоккей. Мы играем регби-7, а мужчины регби-15. Думаю что у мужчин куда более сложный вид, и где-то на уровне с хоккеем. Женщины в регби-15 в Украине не играют, не хватает игроков. Но у нас тоже есть свои схемы и комбинации. Есть пространство для нового и придумывания новых схем.

– Было предложение перейти в другую команду?

– В регби-7 можно играть за две команды. Для примера, одесситки играют в местной команде и еще в Чемпионате Румынии. А предложений не было, потому что у меня всегда еще был хоккей, и не было времени еще за кого-то играть. Даже если бы такие предложения поступали, то я бы отказывалась.

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– Какова перспектива регбийного клуба "Львицы"?

Сейчас все развивается. К нам пришли перспективные девушки из других городов. Ажиотаж среди девушек, к нам приходят пятнадцатилетние и хотят играть. Поэтому сейчас основная задача – остаться в Суперлиге. Думаю мы его точно выполним. Также нужно сохранить все то, что имеем на следующий год и продолжить развиваться.

– Какое у Вас обеспечение?

– Мы ничего не тратим, если едем на соревнования. Нам оплачивают поездки, проживание и питание. Также обеспечивают формой. Но это в этом году такое обеспечение. В прошлом году такого не было. Сейчас даже бутсы покупают.

– Регби один из самых дешевых видов спорта?

– Да. Он демократичен в этом плане. Тебе особо ничего не надо. Можно старые вещи взять и играть. Не надо тут заморачиваться. А хоккей – один из самых дорогих. Здесь часть приходилось самой покупать. Часть формы покупала за счет родителей, другую выдавали в командах.

– В "львицах" есть внутренняя конкуренция за попадание в сборную?

– Не скажу, что это конкуренция. Сначала Мных была в лучшей форме и уехала в сборную, теперь я. Это нормальный процесс. Мы даже обсуждали это между собой, не обидно нам за это. Но это спорт – кто на определенный момент лучший тот и играет.

– Сколько и какие травмы у Вас были?

– Были сломаны пальцы, руки, порваны связки. Но серьезных и хронических травм нет. Также, слава Богу, все обошлось без хирургического вмешательства. Травмы получала что в хоккее, что в регби. Кажется, что из-за того, что регби контактный вид спорта, там должно быть больше травм, но это не так. В регби ты готов к контакту. А в хоккее травма произошла когда на меня упали, я этого не ожидала и подорвала связи.

– Помните свою первую победу и награду?

– Если не ошибаюсь, то это было в Виннице, мне было лет 11-12. Мы поехали с ребятами на турнир. Мне дали награду – лучший вратарь турнира. Я играла с ребятами в одной команде. Не знаю как сейчас, но тогда разрешалось играть девушке с парнями. Для примера в команде ребят U-14 могла играть девушка возрастом 16 лет.

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– Топ-3 памятных момента в карьере?

Первая моя игра за минскую команду "Пантера". Мне было 14 лет, и выпустили играть со взрослыми "тетями". Вице-чемпионство Польши. В Беларуси я не была основным вратарем, меня только подпускали к основе. А в Польше уже играла много и чувствовала, что я приложилась к успеху и тоже его заслужила. Третий – это в сборной Украины по регби. Я не поехала на Чемпионат мира по хоккею из-за воспаления легких. Поэтому с регбийной сборной – это были мои первые серьезные международные соревнования, Чемпионат Европы.

– Самые тяжелые моменты в карьере?

– Трудно так сразу назвать. Воспаление легких, из-за которого не поехала на чемпионат мира по хоккейной сборной. Не уберегла здоровья, из-за этого была сильно на себя зла. Когда играла в Швейцарии и получила травму, там был очень хорошего уровня чемпионат. Мне сразу сказали, что не смогу играть и попрощались со мной. Сказали езжай домой, лечись, а потом поговорим. Это было большим стрессом для меня, потому что когда играешь – все хорошо, а после травмы сразу прощаются. А еще один момент – это когда меня дисквалифицировали в одном из матчей второго этапа чемпионата Европы-2019 по регби-7 в дивизионе "Гран-При", который проходил в Харькове. Был высокийзахват в шею, и меня дисквалифицировали на шесть игр.

– Почему нужно смотреть регби и хоккей?

– Это контактные виды спорта. А людям нравятся виды спорта с контактом. Нравятся драки, а они есть в хоккее и в регби случаются. Это шоу для людей. Люди по своей сути немного кровожадные, поэтому когда идут на один из этих видов, то ожидают схватку, драку, кровь. Поэтому, кроме красивой игры, идут на шоу. Очень мало людей разбираются в регби, в хоккее еще более-менее. А когда говоришь о регби, то думают, что это американский футбол.

– А Вы участвовали в драках?

– Не было ни там, ни там. Во время игр стараюсь сдерживать свои эмоции, потому что если меня дисквалифицируют, то пострадает команда. Но когда будет критический момент будет атака на кого-то из команды, то точно вступлюсь. Без причины не буду лезть драться, стараюсь избегать конфликтов и решать их словам. Хотя приходилось драться. Когда тебе 15-16 лет, то между собой дрались, и с ребятами билась.

– Есть суеверия?

Нет, не имею. Если они есть, то плохо влияют. Потому что если что-то не сделал, то выходишь на матч и переживаешь из-за этого, думаешь, что все будет плохо. Сам себя настраиваешь на негатив. Но у меня и в командах не было девушек со странными суевериями, наверное нормальные люди попадаются. В хоккее были девушки, которые обязательно красились перед игрой, особенно ярко красные губы делали.

– Какие традиции были или есть в Ваших командах?

– В Польше девушкам, посетившим все тренировки, давали значок и шоколадку. А в Словакии на день рождения делали сюрпризы – неожиданно для именинницы торт из сливок оказывался на ее лице.

– Расскажите курьез по соревнованиям?

– В хоккее есть чехлы на коньки. Ты их одеваешь, когда готовишься к выходу и экипируешься. И бывает такое, что забывают их снять при выходе на лед. Я несколько раз тоже забывала. Ты думаешь, какая крутая выбежишь на лед, выходишь и падаешь.

– Кто или что Вас мотивирует?

– Мне интересно понять, что я могу достичь в этих видах спорта и саморазвитие.

– Есть перспектива у женского регби и хоккея в Украине?

Есть, если развивать эти виды спорта и будут люди, которые будут вкладывать деньги. Для примера, есть те, кто вкладывает в мужской хоккей, но говорят, что у женского нет перспектив и для чего туда вкладывать. Поэтому девушки сами за себя все оплачивают. Так далеко не заедешь. В регби все проще, здесь не вставляют палки в колеса, как в хоккее.

– Какая сейчас мечта и цель?

– Чтобы такой одной, то нет. Есть желание попробовать себя в США и Канаде. Но для этого надо иметь свои деньги для начала. Потому что даже для обучения в университете со всеми льготами нужно 10 тысяч долларов. Эту сумму собрать достаточно сложно. А другой мечты нет. Пошла на работу, посмотрю как все будет развиваться.

Учитывая, что я сборница по хоккею и регби, то хочу продолжить выступать в них. Хоккейная команда поедет в Исландию. Хочется там выиграть и подняться на дивизион выше. В регби мы вылетели из сильнейшего дивизиона, поэтому хочется вернуться.

Конечно хочется попасть на Олимпиаду. Думаю, что каждый спортсмен хочет там выступить. Но удастся ли это сделать? Не знаю. Больше шансов попасть с регбийной сборной, потому что хоккей только начал развиваться. У нас очень мало девушек, играющих в хоккей на хорошем уровне. В регби уже есть девушки, играющие по 12-15 лет. Поэтому эта команда опытнее и будет иметь больше шансов.

Не скажу, что Украина регбийная или хоккейная держава. В приоритете футбол. Нет пропаганды других видов спорта, соответственно нет детей. Если не будет детей, то не будет развития и профессионального спорта, потому что откуда тем профессионалам взяться.

18 странных вопросов к Наталье Козачук:

– Сколько у Вас татуировок?

– Три. Одна на правом плече – это бабочка, которую разрезают двое мужчин, у которых вместо голов часть ножниц. Они пожимают друг другу руку и разрезают бабочку. Нашла в этом какой-то смысл, мне понравилось. На бедрах – Мишка и девочка, которые держатся за руку и кричат. Медведь в космическом стиле. И бычок. Я 1997 года рождения – это год быка. И для меня этот зверь близок, я упрямая.

– Для чего Вам татуировка?

– Мне нравится. Это когда подростковый возраст, то нравится сделать пирсинг, татуировки. Я этот возраст переросла, а желания остались. Поэтому решила сделать.

– Где лучше играть регби: на песке или газоне?

– Однозначно газон. После песка... он потом везде. На песке интересно попробовать, там более мягкие захваты, но это больше как забава. И мы, к сожалению, не в купальниках играем.

– Почему играли в шлеме?

– Решила попробовать, потому что я игрок силового стиля. Было интересно узнать будет ли мне удобно, чтобы не было сотрясения мозга. Он мешает слышать, видеть, постоянно сползает, поэтому отказалась от его использования.

– Все правила регби знаете?

– Ну... какие-то тонкости, детали, то могу и путать.

– Как учили правила?

– Все походу. Понимание приходило с опытом и матчами. Самое основное, это когда на первую тренировку приходишь и тебе говорят: "Можешь отдавать пас только назад, если в перед, то назначат штрафной".

– Какой должен быть минимальный вес регбистки?

– Регби – это такой вид спорта, где может играть большой и малый, можешь весить 40 кг или 70 кг. Тебе всегда найдут роль на поле. Ты не должен весить больше 70 кг. У нас есть девочка ростом 155-160 см и весит около 50 кг, хрупкая. Но все равно играет.

– Регбистки круче других девушек?

– Это провокационный вопрос. Я могла бы сказать так, но это было бы не справедливо к другим девушкам и спортсменкам. Все девушки классные, не важно чем занимаются. Хотя регбистки немножко круче. Еще хоккеистки на одном уровне.

– С макияжем на матч выходили?

– Никогда не выходила. У нас сейчас нет таких девушек, чтобы без макияжа не выходили на поле. Но есть с накладными ресницами, обматывают пластырем ногти, чтобы не драть и не сломать.

– Часто дряпаете соперниц?

– Мы должны состригать ногти перед матчем. Судья может посмотреть и сказать идти обрезать или грызть. У меня такого не было. Мы следим за этим, чтобы других не царапать.

– Как относитесь к использованию феминитивов?

– Нейтрально. Это дело каждого, как говорить. У нас не так популярно разделять "регбист", "регбистка". Наверное это не самая большая проблема.

– Сколько километров наматываете за матч и тур?

– У нас регби-7, поэтому тайм длится 7 минут. За тур играем 3-4 матча. Никогда не считала сколько это получается. Точно это не так, как у футболистов, больше 10 км, а где-то 6-7 км. Мы имеем много коротких рывков и по 30-40 метров.

– Тренировки по регби или вечеринка с подругами?

– Тренировка по регби. Отношусь к тренировкам очень ответственно. Даже друзья говорят: "Опять ты на тренировку идешь, а обещала, что с нами погуляешь". Отвечаю, что если не уйду, то подведу команду, а погулять можно и после тренировки.

– Кто главная модница в команде?

– Мы все модницы. Но такая главная – Вероника Лаган. Она любит ярко одеться и выйти в люди. У нее есть чем похвастаться.

– Пиво часто пьете?

– Не люблю пиво. Но если где-то не больше чем раз в месяц, то могу. Вообще, нам тренер не выставляет условий, что есть и что пить. Если хочешь посоветоваться с ним, то он все расскажет. Алкоголь и жирная пища – это сам спортсмен должен понимать, что нельзя, потому что вредно. Тренер негативно относится к алкоголю, курению.

– Во время матча часто за волосы друг друга дергаете?

– Все девушки стараются заплести волосы, чтобы где-то не потянули. Специально никогда не пытаюсь намотать волосы на кулак. Случайно бывает попадает под руку.

– Сколько жмете от груди?

– Никогда не пробовала максимум на один раз. Надо попробовать, потому что самой интересно. Обычно нам говорят: "Ставите 40 кг, работаете три подхода по пятнадцать".

– Какое прозвище в команде?

– Тренер дал – "Каток". Потому что попала под каток. А вообще меня называют "Натала". Это когда-то меня тренер называл, ему было проще так докричаться. И теперь все так называют. А в хоккее мне не давали.