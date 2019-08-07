В Украине невозможно организовать топ-поединок, здесь смотрят телевизор бесплатно, – Беринчик

Обладатель титула WBO International в легкой весовой категории Денис Беринчик (11-0, 7 КО) поделился своими соображениями на предмет организации топовых боев в Украине.

Об этом боксер рассказал на Youtube-канале SportArenaTV.

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Я думаю, что сложно будет организовать топовый вечер бокса в Украине. За трансляцию у нас не платят, ты смотришь телевизор бесплатно.

Продать ее в другие страны? Но от Украины будет совсем другой бюджет. Они много зарабатывают, сидя в Америке и продавая трансляции в Украине, чтобы ты смотрел бокс бесплатно,

– заявил боксер.

Ранее Денис Беринчик рассказал о том, через что ему пришлось пройти, прежде чем достичь успеха в боксе. Боксер признался, как заканчивал школу и о мотивации заниматься спортом.

Также в свое время Беринчик попал в СИЗО. Из-за того, что Денис был несовершеннолетним он избежал более серьезной ответственности. Два месяца Беринчик провел в СИЗО для несовершеннолетних, а еще два – для взрослых.