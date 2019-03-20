В Украине определили самую стильную спортсменку: фото красавицы в Instagram

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Дарья Билодид
Дарья Билодид

Национальный олимпийский комитет провел опрос на звание самой стильной спортсменки среди участниц церемонии "Герои спортивного года". Больше всего голосов набрала самая юная чемпионка мира по дзюдо 18-летняя Дарья Билодид

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Дарья Билодид набрала 143 голоса. Компанию ей в тройке призеров составили олимпийские чемпионки – биатлонистка Вита Семеренко (98 голосов) и саблистка Ольга Харлан (89 голосов).

Сама Дарья Билодид активно ведет свой Instagram, где выкладывает немало фото. И не только с тренировок или соревнований.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spring in my soul

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss this place #bahamasparadise

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay cozy️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♀️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I’ll be the moon when the sun goes down, just so you know I’m always around.” ️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#billsomotesando

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«It’s important to remember that we all have magic inside us»

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good night

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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В конце 2018 года 18-летняя Дарья Билодид была признана лучшей дзюдоисткой мира. При этом она установила уникальное достижение – в 18 лет выиграла чемпионаты мира по дзюдо во всех возрастных категориях. При этом чемпионкой мира среди взрослых она стала раньше, чем завоевала такой титул среди молодежи – на чемпионате мира Билодид стала победительницей, когда ей было всего 17 лет.

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Теги: Спорт Новости Спорта Дария Билодид
Источник: 24 Канал
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