В Украине определили самую стильную спортсменку: фото красавицы в Instagram

Национальный олимпийский комитет провел опрос на звание самой стильной спортсменки среди участниц церемонии "Герои спортивного года". Больше всего голосов набрала самая юная чемпионка мира по дзюдо 18-летняя Дарья Билодид

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Дарья Билодид набрала 143 голоса. Компанию ей в тройке призеров составили олимпийские чемпионки – биатлонистка Вита Семеренко (98 голосов) и саблистка Ольга Харлан (89 голосов).

Сама Дарья Билодид активно ведет свой Instagram, где выкладывает немало фото. И не только с тренировок или соревнований.

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В конце 2018 года 18-летняя Дарья Билодид была признана лучшей дзюдоисткой мира. При этом она установила уникальное достижение – в 18 лет выиграла чемпионаты мира по дзюдо во всех возрастных категориях. При этом чемпионкой мира среди взрослых она стала раньше, чем завоевала такой титул среди молодежи – на чемпионате мира Билодид стала победительницей, когда ей было всего 17 лет.