В Украине отменены первые соревнования из-за коронавируса

Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" был отменен из-за ситуации с распространением корановируса.

Такое решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича.

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Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.

Оргкомитет согласует проведение ралли в другие даты, определение которых зависит от дальнейшего развития событий с коронавирусом.

Таким образом, этап, который должен был пройти с 8 по 10 мая, стал первым отмененным в Украине соревнованием в связи с короновирусом.