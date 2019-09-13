В Украине планируют проведение хоккейного матча под открытым небом на футбольном стадионе

В Киеве состоялась презентация четвертого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага представил итоговый отчет сезона 2018/19, и анонсировал новые проекты Лиги, среди которых "Матч всех звезд УХЛ", УХЛ BusinessHub для неформального общения представителей СМИ, бизнеса и культуры, создание новой коммуникационной платформы для общения с журналистами.

Читайте также: Шесть клубов вызвались участвовать в Украинской хоккейной лиге Пари-Матч

Также в планах Лиги на ближайшие два года значится проведение "Зимней классики" – хоккейного матча под открытым небом на футбольном стадионе.

Генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов рассказал о договоренности с Федерацией хоккея Украины

"Недавно мы достигли договоренности с Федерацией хоккея Украины, и права на проведение чемпионата Украины по хоккею переданы нам на 3 года. Это означает, что следующие 3 сезона также будут организованы Украинской хоккейной лигой. 5 команд из 6 являются частными, а значит не дотируются из государственного или местного бюджетов. И это при том, что хоккей является одним из самых командных видов спорта для родителей, детей и руководителей команд", – отметил Сергей Варламов.

Он также подчеркнул важность поддержки со стороны социально-ответственного бизнеса.

"Хочется выразить особую благодарность тем людям и компаниям, которые поддерживают спорт в Украине. В первую очередь, я говорю о Parimatch, которые являются нашим титульным спонсором. Наши отношения являются дружественными, и я очень рад объявить о переподписании контракта на следующий сезон", – добавил Сергей Варламов.

Представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра отметил прогресс украинского хоккея.

"Уже четвертый год подряд мы будем партнерами Украинской хоккейной лиги, и нам приятно следить за прогрессом украинского хоккея. Это не просто контракт с маркетинговыми проявлениями. Это действительно системная поддержка украинского спорта с интересными проектами "Лучший игрок месяца" и "Тренировки со звездой". Мы уверены, что следующий сезон станет еще интереснее и насыщеннее", – добавил Вадим Мисюра.

Первый матч в сезоне будет сыгран уже 14 сентября.