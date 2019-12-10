В Украине покажут матчи клубного чемпионата мира по футболу: где и когда смотреть

11 декабря стартует клубный чемпионат мира по футболу. Европу на этом турнире будет представлять английский "Ливерпуль", выигравший Лигу чемпионов. Посмотреть матчи турнира можно будет и в Украине.

Покажет матчи в Украине "UA:Первый". Первая трансляция – уже в среду, 11 декабря. Тогда в 19:30 сыграют "Аль-Садд" и "Ианген". Комментировать матч будет Дмитрий Джулай.

К слову: Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу: с кем и когда сыграет "Ливерпуль"

Матчи, которые запланированы на 14 декабря, будут показаны в записи. Первой будет игра "Аль-Хиляль" – "Эсперанс". Она начнется в 16:00, а на "UA:Первый" показ стартует аж в 17:00. Причина – перед тем на канале покажут в прямом эфире этап кубка мира по биатлону. Также в записи будет матч между "Монтерреем" и победителем первого матча 11 декабря. Игра начнется в 19:30, а ее на канале покажут в 22:30.

Остальные матчи состоятся 17, 18 и 21 декабря. В последний день запланированы финал и матч за третье место.

"Ливерпуль" же на турнире свое выступление начнет 18 декабря. Однако на сайте "UA:Первый" еще нет расписания телепрограммы на эту неделю.