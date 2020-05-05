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В Украине создадут спортивные объекты, посвященные выдающимся украинским спортсменам

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Памятник Сергею Бубке в Донецке
Памятник Сергею Бубке в Донецке / Свои.City

В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона

О создании соответствующего проекта под рабочим названием "Украина – чемпион!" говорится на сайте Офиса Президента.

К слову Чемпионат Украины по футболу может перейти на новую систему

Что именно предлагается

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд. Очень важно, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, у которых сегодня еще есть возможность получить внимание и уважение от общества и государства" , – разъяснил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, этот проект необходимо реализовать в течение года.

Но для начала будет создана рабочая группа, которая будет заниматься сбором предложений от руководства области по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.

Информации о финансировании этих проектов, будет ли это реконструкция имеющихся спортивных объектов или строительство новых – нет. 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости Спорта Андрей Ермак Офіс Президента Спорт
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