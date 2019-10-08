В Украине стартовали детско-юношеские соревнования по хоккею: фото

5 октября 2019 года состоялось торжественное открытие всеукраинских детско-юношеских соревнований по хоккею с шайбой.

Старт был посвящен Дню хоккея для детей, который традиционно проводится в первую субботу октября. Для детей разных возрастов и любого уровня спортивной подготовки были проведены мастер-классы под руководством известных детских тренеров, спортсменок хоккейных клубов "Украиночка" и "Автомобилист", а также игроков национальной женской сборной команды Украины.

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Игровая площадка была разделена на шесть зон, в каждой из которых специалисты в игровой форме обучали детей основным элементам игры. Игра в хоккей, гандбол на льду, сбор шайб на скорость – все это ожидало маленьких девочек и мальчиков.

Во время мероприятия состоялась торжественная церемония открытия чемпионата.

"Нам предстоит масштабный сезон! Сезон, в котором будет проведено около 1500 матчей, задействовано более 1600 юных хоккеистов, 95 команд разных возрастов из 17 городов 13 регионов Украины", – отметил президент Федерации хоккея Анатолий Брезвин.

Среди главных нововведений сезона – нейминг возрастных групп.

"Не зная своего прошлого, невозможно рассчитывать на светлое будущее. В этом году мы приняли решение почтить наших звездных хоккеистов – олимпийских чемпионов, чемпионов мира и экс-игроков НХЛ, – назвав их именами возрастные группы, в которых проводятся соревнования", – сообщил вице-президент Федерации хоккея Георгий Зубко.

Так соревновательные группы были названы в честь Дмитрия Христича, Алексея Житника, Александра Годынюка, Сергея Варламова, Руслана Федотенко, Алексея Поникаровского и Валерия Ширяева. Легендарные спортсмены также будут участвовать в мероприятиях, проводимых УМХЛ.

После церемонии открытия все желающие могли насладиться хоккейным матчем чемпионата Украины среди юношей 2004 года рождения между киевской "Крыжинкой" и броварским "Белым Барсом". Символическое вбрасывание шайбы вместе с президентом Федерации совершил представитель официального партнера соревнований Parimatch Foundation – Вадим Мисюра.

"Поддержка детско-юношеского хоккея является важным аспектом деятельности нашего фонда. Нашей целью является содействие развитию спорта в целом, создание условий для того, чтобы как можно большее количество населения было вовлечено в занятия спортом", – отметил Вадим Мисюра.