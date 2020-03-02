В Украине в четвертый раз состоится Legion Run

Осталось чуть больше двух месяцев до ближайших приключений на Legion Run. Четвертый раз Legion Run состоится в Украине 23 мая в Киеве, а затем в Одессе и Харькове.

Мы ждали этого с августа прошлого года, когда вместе с более чем 2 тысячами энтузиастов бежали по пересеченной местности, преодолевали препятствия, ползали под колючей проволокой, ныряла в ледяные контейнеры и прыгали в грязь. Другими словами – мы прекрасно и весело провели время.

Для тех, кто пропустил Legion Run – это 5-ти километровый забег с препятствиями из воды, грязи, огня и льда, новый вид активного отдыха для тех, кто привык брать от жизни все. Случившееся вы никогда не забудете.

Вот 5 веских причин не пропустить забег Legion Run этим летом:

Любой человек может принять участие в Legion Run. Вам должно быть не менее 18 лет и у вас должен быть дух приключений. Хорошая физическая подготовка помогает, но не является обязательной. Если вы не хотите преодолевать какое-то из препятствие по любой причине – просто переходите к следующему.

Задача для тела и ума. Это суть Legion Run. Выходя из собственной зоны комфорта, сталкиваясь со своими внутренними страхами, вы обнаруживаете, что вы можете делать больше, чем вы думаете. Это не гонка, у нас нет отведенного времени на прохождение и нет победителей. Каждый участник соревнуется только с собой.

Командный дух. Протянута рука – это обычное зрелище Legion Run. В некоторых случаях взаимодействие с другими участниками помогает, а в других – просто обязательно. Независимо от того, как вы участвуете – индивидуально или в команде с друзьями, вы всегда можете рассчитывать на помощь других. Эмоции на финише всегда передаются окружающим и ощущение того, что вы являетесь частью тысячного Легиона, просто невероятные.

Настоящее оффлайн-происшествие. Нет, серьезно – когда вы в последний раз веселились с коллегами и друзьями, не заглядывая в свой телефон? Участие в Legion Run оставит вам несколько царапин и ссадин, грязь в неожиданных местах, а также полное удовольствие от переживания чего-то реального, настоящего.

На гребне волны. Legion Run является одним из лидеров быстрорастущей индустрии спортивного тимбилдинга. За последние три года в подобных мероприятиях приняли участие более 3,4 миллионов человек по всему миру и их количество постоянно растет. Вы уже знаете почему.

В этом году Legion Run четвертый раз пройдет: в Киеве 23 мая, в Одессе 13 июня и во Харькове 25 июля.

Благодаря сотрудничеству с организацией GO Добровольцы в рамках Legion Run третий раз пройдет забег Ветеранов АТО.

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