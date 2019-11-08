В Украине впервые будут учить футбольных аналитиков и скаутов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с Университетом физического воспитания и спорта запустит обучающую платформу футбольной аналитики и скаутинга PASS.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Успешное окончание данной учебной программы позволит получить лицензию категории "С" от УАФ.

Обучение будет делиться на 4 сессии по 3 дня. Первая начнется 20 декабря. Лекторы – ведущие украинские специалисты в сферах аналитики и скаутинга, а также специалисты высокого уровня из-за рубежа.

Более подробно ознакомиться с проектом и подать заявку можно по ссылке