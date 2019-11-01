В украинском футболе впервые назначен пенальти с помощью VAR: видео

В матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 между "Динамо" и "Карпаты" впервые в истории украинских первенств система видеоповторов VAR использовалась онлайн. С ее помощью в игре был назначен пенальти.

На 70-й минуте футболист львовского клуба сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр матча Николай Балакин не отреагировал на эпизод.

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Однако затем ассистенты посоветовали ему пересмотреть видеоповтор. После просмотра был назначен пенальти. Это произошло на 72-й минуте, при счете 1:2 в пользу "львов".

Видео использования VAR

Пенальти реализовал форвард киевлян Владислав Ванат и сравнял счет. Команды разошлись миром 2:2.

Отметим, что система видеоповторов VAR используется в украинской премьер-лиге с первого тура, но оффлайн. Ожидается, что система заработает онлайн на некоторых матчах элитного дивизиона с 2020 года.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

– нарушение правил при забитых голах,

– эпизоды с назначением пенальти,

– ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)

– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который наказывается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки" судьи во время матча.