В УПЛ хотят отменить матчи за плей-офф еврокубков из-за сборной

В сезоне 2019/20 в чемпионате Украины по футболу должно быть введено новшество – матчи плей-офф за право сыграть в еврокубках. Однако их, вероятно, в этом году не будет.

Напомним, после окончания второй части чемпионата должны были состояться матчи плей-офф, в которых пятая команда в турнирной таблице принимала бы восьмую, а шестая сыграла бы с седьмой. Победители этих матчей в очной встрече и разыграли бы место в еврокубках. Но такие матчи должны были бы состояться уже по окончании регулярного чемпионата. Если путевку в ЛЕ получил бы победитель Кубка Украины, то в плей-офф сыграли бы команды с 4-го по 7-е места.

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Однако главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с предложением, чтобы этот сезон УПЛ закончился как можно скорее, рассказали ведущие программы "ТаТоТаке". Причина – он хочет иметь больше времени для подготовки сборной Украины к Евро-2020.

Когда закончится сезон в УПЛ – пока неизвестно (нет календаря матчей второй части чемпионата). В прошлом сезоне последние матчи были сыграны 30 мая, а после этого команды из нижней шестерки сыграли переходные матчи с командами Первой лиги.

Стоит отметить, что уже на 26 мая у сборной Украины запланирован товарищеский матч с Кипром. Поэтому чемпионат должны были бы закончить до тех пор. Шевченко с соответствующим предложением обратился к Украинской ассоциации футбола, а УАФ – к руководству УПЛ. В итоге клубы получили письмо с вопросом относительно отмены плей-оффа в этом сезоне. Однако от кого именно – УПЛ или УАФ – неизвестно.