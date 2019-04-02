В УПЛ может появиться клуб из Беларуси, за который выступает Милевский

Белорусский клуб Артема Милевского "Динамо" из Бреста поссорился с руководством местной Федерации футбола и рассматривает вариант перехода в другой чемпионат.

В интервью "Прессбол" руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев рассказал, что в клубе контактировали с представителями Украины, Польши и Литвы.

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Я трижды встречался с руководством Федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложные. У нас не совпадают календари. Кроме того, это крупные страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает некий баланс. И нам пришлось бы потратить некоторое время, чтобы пробиться из низших лиг наверх.

"Но дальше всех продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была переписка с тамошней Федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос – как в виде исключения ввести команду сразу в высшую лигу", – сказал Зайцев.

К слову, причиной конфликта клуба и Федерации стал запрет на регистрацию новых футболистов в "деле Савицкого" – брестский клуб отказался выплатить "Ниману" 265 тысяч долларов за подготовку футболиста Павла Савицкого и подал апелляцию в Спортивно-арбитражный суд Лозанны.

В составе белорусского клуба Артем Милевский провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

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